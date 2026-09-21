La Policía de Puerto Rico busca a Joniel Domenech Torres, de 25 años, contra quien se radicaron cargos en ausencia por asesinato en primer grado y varias violaciones a la Ley de Armas, por hechos ocurridos en agosto en Ponce.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2026 en el residencial Dr. Pila, donde murió Omar R. Burgos Cintrón, de 48 años.

La Policía indicó que Domenech Torres presuntamente le realizó varios disparos a Burgos Cintrón, quien murió en el acto.

El caso fue consultado por el agente Francisco Álvarez, adscrito a la División de Homicidios de Ponce, con el fiscal José Román, quien instruyó la radicación de los cargos.

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A Domenech Torres se le imputan violaciones al Artículo 93 D del Código Penal, por asesinato en primer grado, y al Artículo 249 A, relacionado con disparar un arma de fuego de manera que represente un riesgo para la seguridad u orden público.

También enfrenta cargos bajo la Ley 168, Ley de Armas de Puerto Rico, por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia; portación, posesión o uso ilegal de armas semiautomáticas, automáticas o escopetas de cañón cortado; y disparar o apuntar un arma de fuego.

Un tribunal expidió una orden de arresto con una fianza global de $1 millón.

La Policía informó además que Domenech Torres tiene un expediente criminal previo por violaciones a la Ley de Armas y Sustancias Controladas y que actualmente tiene otra orden de arresto, con una fianza de $70,000.

Las autoridades solicitaron la cooperación de la ciudadanía para dar con su paradero.

Cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizarlo puede comunicarse de manera confidencial con la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020.