Una mujer fue víctima de un carjacking durante la noche de ayer en el estacionamiento Torres de Andalucía, en Río Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, la querellante se encontraba en el lugar en un vehículo Toyota Scion TC, del año 2005, color gris y tablilla FRX-513, cuando dos individuos que utilizaban pasamontañas y portaban armas de fuego se le acercaron.

Los sujetos, mediante amenaza e intimidación, despojaron a la querellante del vehículo. Además, se apropiaron de un teléfono celular, una cartera que contenía documentos personales y un cheque por la cantidad de $2,350.

Relacionadas Muere hombre que fue arrollado mientras cambiaba una goma

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Rosa, adscrito al Precinto de Río Piedras, quien refirió el caso al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.