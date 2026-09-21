La Policía identificó como Yamil G. Rodríguez López, de 46 años y residente de Caguas, al hombre que fue hallado muerto durante la noche del jueves en un área verde de la carretera PR-175, en el sector Pedro Martínez, en Trujillo Alto.

Según la información suministrada por la Policía, Yamil G. Rodríguez López poseía expediente criminal por maltrato a personas de edad avanzada. ( Suministrada )

El cuerpo fue localizado a eso de las 11:30 p.m. del 17 de septiembre, luego de que una llamada al distrito policíaco alertara sobre un incendio en el área.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Rodríguez López atado de manos y pies, con una bolsa en la cabeza, varias heridas de bala y parcialmente calcinado.

Según la información suministrada por la Policía, el occiso poseía expediente criminal por maltrato a personas de edad avanzada.

El caso es investigado por el agente Idelfonso Carrión, de la División de Homicidios de Carolina, en conjunto con la fiscal Iliana Estrada.