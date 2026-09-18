Un hombre fue encontrado atado de manos y pies, con una bolsa en la cabeza, varias heridas de bala y parcialmente calcinado, en medio de un incendio reportado anoche en un área verde de Trujillo Alto, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 11:30 p.m. del jueves, en la carretera PR-175, a la altura del sector Pedro Martínez.

Según la información preliminar, una llamada al distrito policíaco alertó a las autoridades sobre un incendio en el área verde. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cuerpo del hombre con las condiciones antes descritas.

El occiso no ha sido identificado.

La investigación preliminar estuvo a cargo de la agente Luz Rivera, adscrita al Distrito de Trujillo Alto. El caso continúa bajo investigación del agente Idelfonso Carrión, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en conjunto con la fiscal Iliana Estrada.