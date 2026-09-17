Policías del Distrito de Humacao esta tarde acudieron a atender el llamado de vecinos de la calle 24 de la urbanización Villa Universitaria, en ese municipio, quienes llevaban tiempo sin ver a una de las residentes, hallando un cadáver en avanzado estado de descomposición.

Se presume que el cuerpo, aún sin identificar ya que se encuentra en avanzado estado de descomposición, es el de la adulta mayor a quien no veían hace algún tiempo.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.