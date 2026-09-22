Una mujer fue hallada muerta dentro de una residencia en la urbanización Metrópolis, en Carolina, en hechos reportados durante la mañana del lunes, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un caso médico a eso de las 11:36 a.m. en una vivienda de la calle 5.

Al llegar al lugar, los agentes del precinto Carolina Sur encontraron a una mujer, aún sin identificar, tirada en el suelo y sin signos vitales.

Por el momento, se desconoce la causa de la muerte y las circunstancias que rodean los hechos.

El agente Pérez, del Precinto Carolina Sur, realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.