La Policía de Puerto Rico busca dar con el paradero de una menor de 15 años reportada como desaparecida desde el domingo, 20 de septiembre, en Trujillo Alto.

Según informó la División de Personas Desaparecidas de Carolina, Nylesor Jeyris Olmo Delgado fue reportada como desaparecida por su madre, Carmen Zuleyka Delgado Tapia, luego de que fuera vista por última vez en los predios del residencial Nuestra Señora de Covadonga.

La menor fue descrita como de tez negra, 5 pies y 7 pulgadas de estatura, 100 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Como señas particulares, tiene una cicatriz en la nariz y una marca en el rostro.

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Al momento de su desaparición, vestía un abrigo con gorro color crema, con un oso rojo en la parte posterior, joggers y sandalias tipo Crocs negras.

De acuerdo con la información ofrecida por su madre, durante la madrugada la adolescente abordó un vehículo Mitsubishi Outlander color oro. Desde entonces, se desconoce su paradero.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar a la menor a comunicarse de manera confidencial al (787) 343-2020.

También puede llamar a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463, o al CIC de Carolina al (787) 257-7500, extensión 1610.