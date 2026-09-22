Un hombre de 40 años fue asesinado durante la madrugada de hoy, martes, en Luquillo, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 12:08 a.m. en la calle Fortaleza del barrio Juan Martín.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre detonaciones en el lugar.

Cuando los agentes llegaron a la escena, fueron informados de que un hombre había resultado herido de bala y había sido transportado en un vehículo privado hasta un hospital del área.

Posteriormente, el médico de turno certificó que la víctima no tenía signos vitales.

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Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, en unión con el fiscal de turno, investigan el incidente.