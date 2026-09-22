Un hombre de 40 años fue asesinado durante la madrugada de hoy, martes, en Luquillo, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 12:08 a.m. en la calle Fortaleza del barrio Juan Martín.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre detonaciones en el lugar.

Cuando los agentes llegaron a la escena, fueron informados de que un hombre había resultado herido de bala y había sido transportado en un vehículo privado hasta un hospital del área.

Posteriormente, el médico de turno certificó que la víctima no tenía signos vitales.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, en unión con el fiscal de turno, investigan el incidente.