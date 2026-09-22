Un motociclista resultó herido esta mañana luego de que fuera impactado por un vehículo en la carretera PR-183, en Las Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente se reportó a eso de las 6:51 a.m., debajo del puente de la PR-30.

Según la información preliminar, el conductor de una motora transitaba por la mencionada vía cuando fue impactado por un vehículo en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

A consecuencia del impacto, el motociclista salió expulsado y cayó al pavimento, sufriendo heridas en diferentes partes del cuerpo.

Paramédicos lo atendieron en la escena y lo transportaron a una institución hospitalaria.

Al momento, se desconoce su condición de salud.