Un hombre de 30 años fue acusado de dispararle a agentes de la Policía durante una intervención en Coamo y quedó sumariado luego de que no pudiera prestar una fianza global de $550,000, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron a eso de las 12:43 de la madrugada del lunes, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre detonaciones en la urbanización Estancias de Coamo, en la calle Candelaria.

Ficha policíaca del imputado, Gerald Éramos Collazo Nolasco, de 30 años. ( Suministrada )

Según la información preliminar, un querellante indicó que su hermano había llegado en varias ocasiones frente a su residencia. Posteriormente, escuchó varios disparos de un arma de fuego y observó salir del lugar una motora que, según indicó, utilizaba su hermano.

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Cuando los agentes llegaron a la urbanización donde reside el imputado, observaron al hombre salir portando un arma de fuego.

El sargento Jesús M. Torres alertó a los agentes para que tomaran precaución. Acto seguido, según la Policía, el individuo realizó un disparo hacia los agentes.

Luego de que los policías le impartieran comandos verbales, lograron arrestarlo. El hombre fue identificado como Gerald Éramos Collazo Nolasco, de 30 años y residente del lugar.

En la escena, el agente Jorge Torres, de la División de Servicios Técnicos, ocupó un casquillo calibre .40, una cartera de hombre con documentos personales y una pistola Glock modelo 22, calibre .40. También fue ocupada una motora Yamaha del año 2018.

El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien instruyó la radicación de 11 cargos criminales, relacionados con el artículo 168 de la Ley de Armas y el artículo 93, por tentativa de asesinato, según el informe policial.

Collazo Nolasco fue llevado ante la jueza Jenny Malavé Núñez, quien, tras examinar la prueba, determinó causa e impuso una fianza global de $550,000. Al no poder prestar la fianza, el imputado fue ingresado en una institución penal del país.

La vista preliminar quedó pautada para el 5 de octubre de 2026.