La menor Nylesor Jeyris Olmo Delgado, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado domingo, fue localizada en buen estado, informó la Policía de Puerto Rico esta mañana.

La adolescente de 15 años había sido reportada por su madre luego de que fuera vista por última vez durante la madrugada del 20 de septiembre en los predios del residencial Nuestra Señora de Covadonga, en Trujillo Alto.

Según la información ofrecida por su madre a las autoridades, la menor abordó una guagua Mitsubishi Outlander color oro y desde entonces se desconocía dónde se encontraba.

Tras su localización, se dejó sin efecto el llamado a la ciudadanía para brindar información que ayudara a encontrarla.