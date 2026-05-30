Una juez del Tribunal de Mayagüez le impuso una fianza de $50 mil a un hombre contra el que se radicaron cargos por robo y actos lascivos.

El imputado fue identificado como José Rodríguez Román, de 47 años y vecino de ese municipio. Los hechos por los que se acusa a Román Rodríguez ocurrieron en horas de la noche del 26 de mayo, cuando alegadamente el hombre interceptó a la víctima, quien se encontraba en el interior de un vehículo en la calle Candelaria, y mediante amenaza e intimidación hizo que condujera hasta una institución bancaria, donde lo obligó a hacer un retiro de $200.

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Acto seguido, alega el perjudicado que lo hizo conducir a la residencia de un familiar, donde despojó al familiar y a un amigo que se hallaba con éste de $300. La víctima alegó además que mientras se encontraba en el vehículo, Rodríguez Román también habría cometido actos lascivos.

El agente Noel Martí, adscrito a la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, bajo la supervisión del sargento Jayson Lara, consultó el caso con el fiscal Wilfredo Santiago Vega, quien instruyo radicar los cargos antes mencionados. El caso fue llevado ante el juez Luis Padilla Galeano, quien determinó causa para arresto, tras lo que fue ingresado en el Complejo Correccional de Ponce al no prestar la fianza impuesta.

La vista preliminar contra Rodríguez Román fue pautada para el 10 de junio de 2026.