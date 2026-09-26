Dos jóvenes, de 23 y 24 años, y un hombre de 36 fueron ingresados anoche a prisión, luego de que no pudieran prestar una fianza de $4.9 millones que les impuso una jueza tras ser acusados por un doble asesinato reportado la semana pasada en Arecibo.

Los acusados fueron identificados en un informe policiaco como Ricardo Medina Suárez, de 36 años y que poseía expediente criminal por violación a la Ley de Armas y violación a la Ley de sustancias controladas; Josué Santiago Santiago, de 23, así como Jean Carlos Valle Molina, de 24 y el cual tiene una probatoria estatal por violación a la Ley de sustancias controladas.

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A los hombres se les presentaron 57 cargos criminales en su contra por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas.

La Policía detalló que una investigación realizada por la División de Homicidios del área de Arecibo, en unión a la Unidad Técnica de Grabaciones e Inteligencia y Arrestos, llevó a esclarecer el doble asesinato reportado el lunes, 14 de septiembre, en horas de la noche en la carretera PR-653, en el sector Barranca, del barrio Hato Abajo, del municipio de Arecibo. En ese incidente otras dos personas resultaron heridas de bala.

Los tres hombres fueron arrestados en la tarde del jueves en el residencial Las Meseta de Arecibo. Ayer, entretanto, la fiscal Daisy Quintero Hernández presentó las denuncias contra los imputados.

La prueba fue presentada ante jueza Heidi Kiess, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $4.9 millones. Fueron ingresados en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, tras no prestarla.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 9 de octubre.