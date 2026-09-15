Dos hombres fueron asesinados y otros dos resultaron heridos de bala durante un tiroteo ocurrido a eso de las 11:25 de la noche del lunes frente a la Pizzería Pajuil, ubicada en la carretera PR-653, sector Barranca, barrio Hato Abajo, en Arecibo, informó la Policía.

Según la información preliminar, varias personas se encontraban compartiendo en el lugar cuando varios individuos se acercaron y realizaron múltiples disparos, para luego marcharse.

A consecuencia de las heridas, dos hombres fallecieron. Uno fue identificado como Raúl Méndez Román, de 41 años y residente de Arecibo. El otro hombre no había sido identificado al momento de la investigación.

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Los otros dos perjudicados, de 58 y 49 años, fueron transportados a una institución hospitalaria del área. Su condición fue descrita como estable.

El agente Juan Montalvo Pérez, adscrito al Precinto de Arecibo, realizó la investigación preliminar. Posteriormente, la agente Joyce Moody Gonzáles, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Rita Rosado, asumió la pesquisa junto con la fiscal Daisy Quintero.

La fiscal ordenó el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.