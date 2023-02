Lo más difícil que el exalcalde de Yauco y exsenador, Abel Nazario, enfrentará en el año y medio que estará ingresado en prisión para cumplir las dos condenas a nivel federal por corrupción que pesan en su contra será separarse de su padre adoptivo, quien padece de Alzheimer.

Sin embargo, el convicto dijo estar preparado para enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero, sobre todo, dejó claro que ha labrado su camino para retornar una vez salga de prisión. No lo hará en el mundo de la política. Sus miras están en convertirse en profesor universitario.

Nazario fue sentenciado este viernes a cumplir 18 meses de prisión. Además, deberá pagar parte de la pena de restitución establecida para todos los coacusados en el caso, que fue de $50,426.

Específicamente, al exsenador y a los otros coacusados –Edwin Torres Gutiérrez, quien era asistente especial del exalcalde; Claribel Rodríguez Canchani, exdirectora de Recursos Humanos del Municipio, así como Humberto Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vergara, Ramón Martes Negrón, Juan Rosario Núñez y Eric Rondón Rodríguez - se le imputó haberles pagado un salario municipal a unos empleados que en realidad laboraban para su campaña para senador en las elecciones del 2016. El delito específico fue robo o soborno relacionado a programas con fondos federales.

Más allá de admitir su “arrepentimiento” por haber defraudado a los electores puertorriqueños, en su mensaje antes de ser sentenciado por el juez federal Francisco Besosa, el confeso convicto expresó la pena que la causa no continuar al cuidado del hombre que lo crió y quien en realidad es su abuelo, Ermenegildo Nazario.

“Públicamente expreso mi arrepentimiento ante usted y ante el pueblo de Puerto Rico. Mi mayor honor ha sido servirle al pueblo de Yauco y al pueblo de Puerto Rico, como alcalde por 16 años y como senador por cuatro. De ellos, solo tengo palabras de agradecimiento por tan enorme privilegio. Los que me conoce saben que siempre lo hice de manera desinteresada y siempre buscando el bien común. He seguido trabajando y esforzándome para darle a los míos, muy en particularmente a mi señor padre, de 99 años, lo mejor de mí. Lo más fuerte en todo este proceso era partir sin saber si lo volviera a ver con vida. Pero sé que esa es mi responsabilidad. Solo me queda el honor con el deber cumplido con él. Estoy ante usted señor juez dando el frente y aceptando mi responsabilidad”, afirmó en su mensaje a la corte.

Besosa acogió todas las peticiones realizadas por la abogada del convicto, la exfiscal federal María Domínguez, al dictar la sentencia. Entre otras cosas, recomendó que la prisión en la que cumpla la pena sea en el estado de Florida, le concedió cumplir esta condena junto otra ya impuesta por el juez federal Joseph Laplante el 19 de marzo de 2021 por un cargo de ofrecer declaraciones falsas sobre el uso de fondos federales del Departamento del Trabajo, así como le dio todo el tiempo necesario para completar su tesis doctoral y realizarse un arreglo bucal antes de entregarse a la prisión que le sea asignada.

De inmediato, Nazario estableció a su salida de la corte federal, localizada en el Viejo San Juan, que todas sus oraciones le fueron contestadas. Lo más que le alegró fue que con este retraso en el ingreso a prisión podrá estar junto a su padre adoptivo en su próximo cumpleaños, que es el 14 de febrero.

“Es Dios. Solamente Dios hace esas cosas y las oraciones de tanta gente buena de Puerto Rico, de mis amigos que me han acompañado y de todos. Así que estoy agradecido por Dios y agradecido del juez y agradecido de esa extraordinaria abogada”, indicó.

Agregó que “ese privilegio” de poder estar junto a su padre en el cumpleaños “no se lo dan a todo el mundo. Yo estoy honrado de ese privilegio. (Besosa) no tenía por qué hacerlo y lo hizo. Así que yo le agradezco a su señoría”.

La razón en la que se demoraría entre “tres a cuatro meses” ese ingreso a prisión de Nazario, según promedió su abogada, es que Besosa le permitió al convicto defender su tesis doctoral. Se supone que este hecho ocurra en un mes.

El convicto explicó que estudió su doctorado en Comunicaciones Políticas en la Universidad Americana de Europa, con sede en España. Dijo que en diciembre presentó su tesis doctoral sobre la influencia de los medios de comunicación en las elecciones del 2010 al 2020 en Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Espera que en unos 35 días ocurra el acto de su defensa de la tesis.

Manifestó que estudió su doctorado, pues desea convertirse en profesor universitario.

“Creo que uno no puede rendirse, que hay que seguir para adelante, que la vida continúa y que uno tiene que continuar echando pa’lante, sin rendirse nunca. Lo he hecho siempre y voy a seguir. Mi aspiración es regresar a dar clases a la universidad. Esa es mi aspiración después que termine” de cumplir la sentencia, dijo.

Una vez Nazario culmine la defensa de su tesis doctoral y un arreglo bucal que se realiza, comenzarían los trámites para asignarle una prisión. Domínguez indicó que este proceso en el que el gobierno federal determine a cuál cárcel irá se demora unos 60 días.

Una vez en prisión, se espera que el exlíder del Partido Nuevo Progresista cumpla mucho menos de los 18 meses impuestos de sentencia, aun cuando esté extinguiendo dos penas al unísono.

La abogada explicó a la prensa que “el 15% de crédito se le da por buen comportamiento, más otros créditos bajo la Ley de Primer Paso que son determinadas por el Buró de Corrección Federal”.

No quiso especular si podría cumplir poco menos de un año en prisión.

En general, Nazario expresó sentirse “tranquilo”. Mientras, recalcó su pedido de “perdón” al pueblo por haber cometido actos de corrupción.

Según aceptó, lo que cometió fueron “errores”.

“Son errores que se cometen, son procesos que se dan. Es trabajar siempre con buena voluntad a favor del pueblo. Esa es mi recomendación. Todos aprendemos la lección en la vida. El que no cae, pues, a veces tiene ese privilegio. Yo no lo tuve, así que yo estoy tranquilo y con la confianza en Dios”, precisó.

Mientras no sea ingresado en prisión, dijo que continuará laborando en su negocio, llamado El Vagón, el cual está ubicado en Guánica.

“Este tiempo pequeño adicional lo vamos aprovechar productivamente”, concluyó.