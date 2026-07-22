El licenciado Michael Corona, representante legal de Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), aseguró que las alegaciones formuladas en su contra, por maltrato a una persona de edad avanzada carecen de fundamento.

La jueza Nerisvel C. Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan, determinó ayer causa para arresto y le señaló una fianza de $5,000, la cual prestó.

“Compareceremos a la vista preliminar del próximo 4 de agosto con absoluta confianza en que la evidencia demostrará que las alegaciones formuladas carecen de fundamento. Una vez el Tribunal examine objetivamente la totalidad de la prueba y escuche a todas las partes, quedará demostrado que este caso no tiene los méritos que se han pretendido proyectar públicamente”, indicó en declaraciones escritas el licenciado Corona.

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A su vez, aclaró que la determinación de causa emitida en una vista de regla 6 en alzada no implica que la prueba sea suficiente para sostener la acusación, ni constituye una evaluación definitiva de los hechos.

“Nuestro representado es completamente inocente. Desde el primer momento sostuvimos que las alegaciones carecen de fundamento y esa continúa siendo nuestra posición. Estamos preparados para presentar la evidencia correspondiente y demostrar que la realidad de lo ocurrido dista significativamente de la narrativa que se ha intentado proyectar. Tenemos plena confianza en que la verdad prevalecerá”, expresó Corona.

Según informó la oficina de Prensa de la Policía, los hechos ocurrieron el 27 de mayo, en las oficinas de TeleOnce en el Paseo Caribe, en San Juan, a eso de las 6:35 de la mañana, donde se alega que Torres Meléndez, presuntamente agredió al instructor de armas de fuego de la compañía Capitol, Ángel Muñoz Gómez, de 65 años.

Ariel Torres Meléndez, enfrenta un cargo por maltrato a un adulto mayor. ( Suministrada por la Policía )

El abogado añadió que la defensa responderá cada una de las alegaciones mediante la prueba que será presentada ante el tribunal.

“No vamos a litigar este asunto en los medios de comunicación. Lo haremos donde corresponde, ante el Tribunal. Compareceremos preparados para rebatir cada una de las alegaciones formuladas por el Ministerio Público y estamos convencidos de que, una vez la prueba sea evaluada conforme al derecho, quedará evidenciado que este caso no tiene el fundamento que algunos han pretendido atribuirle”.

Respecto a cualquier intento de relacionar este proceso con la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), el licenciado Corona fue categórico al afirmar que la institución continúa operando con absoluta normalidad.

Finalmente, Corona hizo un llamado a que el caso sea evaluado exclusivamente conforme a la prueba y al derecho.

“Confiamos plenamente en nuestro sistema de justicia. Compareceremos a la vista preliminar con la certeza de que la evidencia permitirá esclarecer los hechos y demostrar que las alegaciones formuladas contra Ariel Torres carecen de fundamento. Nuestro cliente continuará defendiendo su buen nombre con la misma transparencia, serenidad y firmeza con la que ha enfrentado este proceso desde el primer día”, concluyó.