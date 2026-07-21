Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, realizaron una investigación que culminó en la radicación de un cargo de maltrato a personas de edad avanzada a Ariel Torres Meléndez de 55 años y vecino de Guayama.

Según informó la oficina de Prensa de la Policía, los hechos ocurrieron el 27 de mayo, en las oficinas de TeleOnce en el Paseo Caribe, en San Juan, a eso de las 6:35 de la mañana, donde se alega que Torres Meléndez, quien es presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), agredió al instructor de armas de fuego de la compañía Capitol, Ángel Muñoz Gómez, de 65 años, por discrepancias.

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Ariel Torres Meléndez, enfrenta un cargo por maltrato a un adulto mayor. ( Suministrada por la Policía )

Este caso se consultó con la fiscal Adriana Albors, quien presentó la prueba ante la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $5,000, la cual prestó.

La vista preliminar quedó señalada para el 4 de agosto.

El agente Esdras Plaza Díaz, supervisado por el sargento Martín Ríos Morales, investigó la querella.