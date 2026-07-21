Un empleado del Departamento de Hacienda y un comerciante se declararon culpables de participar en un esquema de fraude electrónico y soborno que provocó pérdidas millonarias en ingresos contributivos para el gobierno, informó este lunes la Fiscalía federal.

Según el acuerdo de culpabilidad, el empleado, Harry E. Muriel Falero, participó en un esquema para cometer fraude electrónico mediante la alteración de información en planillas con el fin de eliminar o reducir deudas contributivas y tramitar reintegros ilegales.

Por su parte, el empresario Gabrielle López Berríos, dueño de G Fitness & Body Performance LLC y VEEVO LLC, se declaró culpable de participar en la misma conspiración y, además, de participar en un esquema separado de soborno a otro empleado de Hacienda para beneficiar a sus empresas.

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Muriel Falero trabajó en Hacienda entre junio de 2023 y diciembre de 2024, donde tenía acceso al sistema GenTax/SURI, utilizado para administrar información contributiva.

Las autoridades federales indicaron que Muriel Falero aprovechó ese acceso para modificar datos de contribuyentes, crear créditos contributivos y alterar información relacionada con contribuciones sobre ingresos, retención de empleados e Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

A cambio de pagos en efectivo y otros beneficios, Muriel Falero sometía información falsa para eliminar deudas contributivas, facilitar la evasión de impuestos y obtener fondos de manera fraudulenta. Según la Fiscalía, el esquema ocasionó pérdidas aproximadas de $665,693 a Hacienda.

Comerciante pagó para reducir deudas

La investigación también reveló que, en abril de 2024, López Berríos negoció y pagó dinero en efectivo, a través de un intermediario, para que Muriel Falero alterara su planilla personal y redujera sus deudas contributivas. Esa maniobra provocó pérdidas de más de $11,192 para Hacienda.

Además, López Berríos participó en un segundo esquema de sobornos dirigido a otro empleado de Hacienda para beneficiar a sus compañías.

De acuerdo con la Fiscalía, entre noviembre de 2021 y abril de 2023 realizó pagos ilegales para eliminar y reducir una deuda contributiva corporativa de aproximadamente $18,671 mediante la introducción de información falsa en el sistema GenTax/SURI.

Los dos fueron acusados por un gran jurado federal en octubre de 2025 y arrestados días después. El juez federal Pedro Delgado Hernández señaló la vista de sentencia de Muriel Falero para el 9 de octubre y la de López Berríos para el 16 de octubre.

Más de 20 imputados en el presunto esquema

Estos casos forman parte de una acusación federal presentada el 23 de octubre de 2025 contra dos funcionarios públicos, 10 personas y 14 empresas por su presunta participación en este esquema de sobornos y fraude que ocasionó pérdidas de más de $3.5 millones.

La cantidad a recobrar por deudas contributivas supera los $9.3 millones, según informó el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez.

Los imputados:

Harry E. Muriel Falero - empleado de Hacienda Javier Relta Lebrón - empleado de Hacienda César Rodríguez Nieves 24 Marketplace, Inc. A La Silla, LLC. RB Marketplace, Inc. Hiram Firpi Cruz Lineas de Puerto Rico, Inc. Héctor J. Baerga Ortiz Hijole Foods Bistro Corp. HVP Foods Corp. BBB Food Corp. BHV Food Corp. VHB Foods Corp. Carlos A. Rodríguez Ortiz Red Point Pizza and Restaurant Corp. Héctor J. Marrero Muñoz Supermarket Hnos. Muñoz, Inc. Suhail Pastrana Vega Rolando Bergolla Hernández Rafael A. Tefe Santana Gabrielle López Berrios G Fitness & Body Performance LLC VEEVO LLC Patria Silfa Báez Print Pro LLC

La investigación está a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).