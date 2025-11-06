Esta mañana un camión se volcó en la intersección de las carreteras 5 y 152 en Naranjito, por lo que la Policía recomendó a los conductores tomar vías alternas.

Según información preliminar, el conductor del camión resultó con heridas luego de presuntamente perder el control y dominio del volante, impactar un muro de cemento y volcarse en el área.

Agentes del distrito policiaco de Naranjito acudieron al lugar para atender la emergencia.

La agente Idalia Zayas, adscrita a ese distrito, se encuentra a cargo de la investigación. La Uniformada indicó que más adelante se ofrecerán detalles adicionales sobre el accidente.