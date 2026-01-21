Un accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista anoche tras un choque múltiple registrado en la carretera PR-443, en el barrio Caimital Bajo de Aguadilla, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente, que ocurrió a eso de las 11:30 p.m., involucró tres vehículos y una motora.

El conductor de la motora sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla y el fiscal de turno se movilizaron a la escena para investigar los hechos.