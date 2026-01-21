Accidente entre tres vehículos y una motora deja un muerto en Aguadilla
El motociclista sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en la escena.
Un accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista anoche tras un choque múltiple registrado en la carretera PR-443, en el barrio Caimital Bajo de Aguadilla, informó la Policía de Puerto Rico.
El incidente, que ocurrió a eso de las 11:30 p.m., involucró tres vehículos y una motora.
El conductor de la motora sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.
Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla y el fiscal de turno se movilizaron a la escena para investigar los hechos.