Dos individuos armados cargaron con la friolera de $60 mil en efectivo durante un robo domiciliario reportado en horas de la mañana de hoy en el barrio Florencio de Fajardo, informó la Policía.

De acuerdo a la información provista por una de las víctimas, los individuos armados y vestidos de negro, interceptaron a uno de los perjudicados, de 77 años de edad, a eso de las 10:30 de la mañana, y lo obligaron a entrar a la residencia. Una vez en el interior de la vivienda, lo amarraron con un cable y lo llevaron a una habitación, donde se hallaba otra de las víctimas y le solicitaron el dinero de la caja fuerte.

Estos le entregaron las llaves de la caja fuerte, tras lo que los individuos se apropiaron de $60 mil en efectivo y de prendas en oro, valoradas en $10 mil. Tras esto, los individuos le ocasionaron daños a dos teléfonos inteligentes y se marcharon del lugar. Del informe no se desprende que le hayan causado daño a ninguna de las víctimas.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, quienes se hicieron cargo de la pesquisa.