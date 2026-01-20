La Policía en el área de Mayagüez solicitó la ayuda del público para localizar a una mujer cuyo paradero se desconoce desde el pasado jueves.

Cristal Román González, de 33 años y vecina del residencial Roosevelt de ese municipio fue vista por última vez el 15 de enero, cuando salió de su hogar a pie, rumbo a la residencia de su madre. La mujer fue descrita como de tez blanca, cinco pies, una pulgada, 100 libras de peso y ojos y cabello color marrón. Al momento de marcharse de su hogar vestía pantalón corto, top color negro y sandalias de goma color blancas. Como seña particular, presenta un tatuaje con las huellas de un bebe en el lado izquierdo del abdomen.

La desaparición de la mujer fue reportada a las autoridades por su pareja en el día de hoy. De tener información sobre la ubicación de Román González, puede comunicarse al 787-343-2020, al (787)793-1234 extensiones 2463 o 2464, o al CIC de Mayagüez, al 787-832-9696 extensión 1553.