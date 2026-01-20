El juez Daniel López González, del Tribunal de Caguas, sentenció hoy a 10 años y seis meses para cumplir en probatoria a la exoficial correccional Nashaly Roxane González Rodríguez, de 28 años, quien fue acusada en marzo del año pasado por presuntamente realizar contrabando con sustancias controladas y otros artefactos en la Institución Penal Guayama 500.

La oficina de prensa de la Administración de Tribunales explicó que la sentencia fue acordada por el Ministerio Público y la defensa, tras la reclasificación del cargo de soborno por uno de incumplimiento del deber.

También se recategorizó el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental por el 4.2 (p), que lee: Un servidor público no puede alterar, destruir, mutilar, remover u ocultar, en todo o en parte, la propiedad pública bajo su custodia. Lo mismo ocurrió con el cargo por la tentativa del mismo delito. En el caso de la violación a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, se cambió por un cargo por tentativa.

En la foto, Nashaly Roxane González Rodríguez, la oficial correccional que fue arrestada por tráfico de narcóticos. ( Suministrada )

Conforme a la investigación, la imputada recibió un paquete con cocaína y fentanilo en el estacionamiento del centro comercial Plaza Cayey e hizo entrega de dichas sustancias controladas en la Institución Penal de Guayama 500, el 12 de marzo de 2025.

Cuando González Rodríguez se disponía a realizar otra entrega de drogas fue arrestada por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia (NIE) tras recibir fentanilo y el pago de $3,000, por lo que no logró entregar el contrabando.