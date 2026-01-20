Una mujer de 38 años fue arrestada tras presuntamente agredir gravemente a su expareja en un caso de violencia doméstica reportado el lunes en la carretera PR-107 del barrio Borinquen, en Aguadilla, informó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, una llamada de una institución hospitalaria alertó a la Policía sobre la situación. Al llegar al lugar, la querellante alegó que la detenida la había agredido con un arma blanca en el pecho y el cuello, y que también la golpeó en la cabeza con un objeto contundente.

El incidente se reportó a eso de las 3:43 p.m.

Agentes de la División de Violencia Doméstica se encuentran a cargo de la investigación y hoy consultarán el caso con la Fiscalía para la posible radicación de cargos.