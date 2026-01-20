Dos conductores llegaron esta mañana a la Comandancia de área de Bayamón bajo la alegación de que presuntamente atropellaron a un peatón esta madrugada en la carretera PR-167 en Toa Baja, el cual fue abandonado en la escena.

Un hombre de unos 40 años murió esta madrugada a consecuencia de las heridas recibidas y él o los conductores continuaron la marcha sin detenerse.

Ante las autoridades se encuentran dos conductores, uno de una guagua Cadillac Escalade, negra y otro de un automóvil Hyundai color marrón, quienes son entrevistados por los investigadores.

Ambos vehículos serán ocupados para fines periciales.

Sus alegaciones serán corroboradas con la evidencia ocupada, otros testimonios, vídeos de seguridad y prueba científica.

El cuerpo fue arrastrado unos 900 metros del lugar del impacto, lo que trae a consideración la posibilidad de que uno lo impactada y el segundo lo arrastrara.

El accidente de carácter fatal se reportó a eso de las 5:26 a.m. en la marginal de la carretera PR-167, frente al restaurante de comida rápida Wendy’s.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un posible caso médico, y al llegar, encontraron al peatón ya sin signos vitales.

Hasta el momento, el peatón no ha sido identificado.

La investigación está a cargo de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, la División de Homicidios de Bayamón y el fiscal de turno.