Los carriles regulares y el reversible del expreso PR-18 en ambas direcciones fueron abiertos al tránsito tras ocurrir de madrugada un accidente a la altura del kilómetro 5.4, donde un camión perdió el control y se trepó sobre las vallas de seguridad que dividen los carriles cerca de la salida hacia la antigua penitenciaría estatal Oso Blanco, informó la Policía de Puerto Rico.

Una vez todas las brigadas terminaron a media mañana de hoy con las labores de limpieza del pavimento, el tránsito fue abierto en su totalidad.

Un camión se accidentó en el expreso Las Américas en dirección de Caguas a San Juan ocasionando una gran congestión vehícular durante horas. ( Suministrada por la Policía )

De acuerdo con la información preliminar, esta madrugada el camión viajaba a alta velocidad sobre el pavimento mojado, perdió el control, impactó la valla que divide los carriles y rodó aproximadamente un kilómetro por encima de la valla antes de detenerse.

El incidente provocó un derrame de diésel, del que el personal de Metropistas se encargo. También se generaron varios accidentes “bumber to bumper” entre los conductores en el tapón, explicó el capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras, en NotiUno.

El conductor del camión no estaba bajo los efectos del alcohol.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan investigaron el accidente.