La División de Personas Desaparecidas del CIC de Aguadilla reveló que Caleb Adiel Vélez Márquez, de 38 años, por quien se activó la Alerta Ashanti, fue localizado con vida en una finca ubicada en el kilómetro 17 de la carretera PR-112 del sector Vargas, en el barrio Capá de Moca.

El hombre fue localizado por el propietario del terreno, identificado como Saulo Salas Bosques, alrededor de las 9:30 de la mañana, quien lo notificó al Sistema de Emergencia 9-1-1.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias le brindó asistencia al hombre, quien a pesar de que estaba alerta, se encontraba deshidratado y presentaba laceraciones en distintas partes del cuerpo producto de una caída en el área boscosa.

Este fue trasladado a una sala de emergencias acompañado por su progenitora Olfa E. Márquez.

Vélez Márquez fue visto por última vez por su madre en su residencia en Moca el 7 de enero de 2026.

La alerta Ashanti se activa para atender casos de desaparición de una persona de 18 años en adelante, que sufra de discapacidad física o mental comprobada; o en circunstancias que se pueda entender que la seguridad física del adulto desaparecido pueda estar comprometida; o que la desaparición del adulto haya sido involuntaria, incluyendo el secuestro.