Un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo de motor en horas de la tarde del martes en San Sebastián.

Los hechos ocurrieron a eso de las 4:45 de la tarde en la carretera 111, kilómetro 25.5, en el barrio Eneas del mencionado municipio. La Policía identificó a la víctima como Edwin R. Martir, de 60 años y vecino del mencionado municipio.

Según se informó, el sexagenario caminaba a orillas de la carretera cuando fue impactado por el vehículo que conducía Efraín Cruz Rosa, de 70 años, también vecino de San Sebastián, impacto que le causó la muerte en el acto.

El agente Oscar Ríos, de la división de Patrullas de Carreteras de Aguadilla en unión a la fiscal Paola Reyes investigan los hechos.