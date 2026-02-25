El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, activó la Alerta Silver tras la desaparición de Jorge Luis Torres López, de 85 años, quien fue visto por última vez el lunes a eso de las 8:00 p.m. en su residencia localizada en el kilómetro 63.2 de la carretera PR-149, del barrio Guayabal, en Juana Díaz.

Torres López, quien es veterano, fue diagnosticado con Alzheimer e hipertensión.

Fue descrito con una estatura de seis pies, tez blanca, cabello canoso, ojos marrones y 170 libras de peso. Vestía una camisa azul, un mahón largo del mismo color y tenis negros.

El agente Wilhem Estrada Batista, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, tiene a cargo la pesquisa, con el apoyo de un grupo de agentes, oficiales y personal de la Agencia Municipal de Manejo de Emergencias de Juana Díaz.

Su cuñada, quien es su vecina, narró que en la mañana de ayer, martes, no vio al octogenario y se preocupó, pero pensó que había salido a caminar como acostumbraba. Al ver que no regresó, se lo notificó a su hija Wanda Torres Franceshi, quien avisó a las autoridades.

Se han realizado varias búsquedas sin éxito por la carreteras PR-149 de Juana Díaz a Villalba, la PR-150 de Villalba hacia el barrio Romero y otras áreas del barrio Guayabal de Juana Díaz.

Se verificó una cámara de seguridad en una residencia en el sector Chorreras del barrio Romero de Villalba, y se observó que el desaparecido caminó por frente a esta resistencia en dirección hacia la carretera PR-149, a eso de las 8:59 a.m. del 24 de febrero.

Además, se visitó varios negocios del área de Guayabal y Villalba.

Si usted lo ha visto o posee información que conduzca a su paradero, puede llamar a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.

Esta es un alerta nacional que se activa para atender casos de desaparición de una persona con alzheimer u otro tipo de demencia.