La Policía activó la Alerta Silver para intentar localizar un octogenario, cuyo paradero se desconoce desde el pasado domingo.

Adolfo Matos Solís, de 87 años fue visto por última vez en su residencia de la carretera 844, sector Los Matos del barrio Cupey en San Juan. Según relató su nieta, tras haber compartido con el domingo, ésta acudió a visitarlo en el día de ayer, cuando se percató que el hombre había desaparecido.

Se solicita cooperación ciudadana para dar con el paradero de Adolfo Matos Solís, de 87 años, visto por última vez en la zona de Cupey Bajo en San Juan.



November 12, 2025

Matos Solís fue descrito como de tez blanca, 5’ 7” pulgadas de estatura, ojos color marrón, cabello blanco y 140 libras de peso, aproximadamente. La última vez que fue visto, vestía pantalón color negro, camisa a cuadros en colores negro, blanco y gris y calzado deportivo.

De tener información sobre el paradero de Matos Solís, puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía, al 787-343-2020, o al 787-793-1234, extensiones 2463 o 2464.

La Alerta Silver es un sistema de búsqueda activado por la Policía de Puerto Rico para ayudar a encontrar a personas que han desaparecido debido a condiciones de demencia, como el Alzheimer.