Tres manifestantes fueron arrestados en la carretera PR-413 en el barrio Punta de Rincón, informó la Policía de Puerto Rico.

La intervención ocurrió a eso de las 12:45 p.m. de hoy, miércoles, mientras un grupo de ambientalistas se expresaban en contra de la construcción de paseo ciclista y peatonal en el lugar.

Hace varios meses se arrestó a siete personas que protestaban por la tala de árboles tras catalogarlo como un crimen ambiental.

Las dos mujeres y un hombre podrían enfrentar cargos por obstrucción o paralización de obras de construcción. El caso será consultado con la fiscalía.