Un conductor fue asesinado a balazos desde un vehículo en marcha al mediodía de hoy, miércoles, en el kilómetro 28.3 de la carretera PR-167, en Toa Baja.

La querella se recibió a las 12:40 p.m. tras ocurrir el asesinato en el interior de una guagua Mitsubishi Outlander color gris, las autoridades encontraron a un niño de 11 años que viajaba en el interior que resultó ileso.

El occiso fue identificado como Alberto Castillo Pacheco, de 47 años y vecino de Guaynabo.

Tenía antecedentes penales por violación a las leyes de Armas de Fuego y de Sustancias Controladas, según aparece fichado en 2000, 2007 y 2010. Se desconoce la disposición de los cargos.

El agente Genaro Jiménez Sánchez, de la División de Homicidios de Bayamón junto al fiscal Peter Cordero investigaron la escena.

No se ha revelado el motivo del crimen.

Con este caso la cifra de asesinatos ascendió a 399, una diferencia de 25 menos, que los reportados a esta fecha en el 2024.

En el área de Levittown se han reportado este año nueve crímenes, una diferencia de siete más que en el 2024.