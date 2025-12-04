Las autoridades radicaron cargos de actos lascivos y agresión sexual contra un hombre de 68 años que presuntamente atacó en hechos separados a dos menores de 8 años en el municipio de Isabela.

Según la información de la Policía de Puerto Rico, los cargos fueron radicados contra Reinaldo López Díaz por hechos ocurridos en 2021, cuando presuntamente cometió actos lascivos contra una menor de 8 años. Posteriormente, entre los años 2023 y 2024 cometió agresión sexual y actos lascivos contra otra menor de 8 años.

Relacionado a este caso también se le radicaron cargos a su pareja consensual, Ivelisse López Rodríguez de 56 años, y las dos hijas de esta, Ashlym Guzmán López de 28 años y Yeilyn Román López de 33 años. Los cargos radicados contra estas tres imputadas fueron por Maltrato (articulo 53) de la Ley 57 Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad familiar y Protección de Menores. No se ofrecieron detalles adicionales.

Tras la radicación, la prueba se presentó ante el juez Davier Alfaro Alfaro del Tribunal de Aguadilla, quien determinó causa probable e impuso una fianza global de $35 mil dólares, la cual prestaron siendo fichados y quedando en restricción domiciliaria con grillete electrónico, hasta la vista preliminar.

La vista preliminar del caso fue señalada para el día 18 de diciembre de 2025.