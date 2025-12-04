Agentes del Precinto de San Juan y Santurce investigaron un incidente ocurrido la tarde del miércoles en los predios de la armería Triple A, ubicada en la avenida John F. Kennedy en Santurce, donde un joven resultó herido de bala de manera accidental.

Según la Policía, el joven fue identificado como Kenneth Ortega Díaz, de 28 años, quien se disparó accidentalmente mientras manipulaba su arma de fuego, recibiendo el impacto en su mano izquierda.

Paramédicos llegaron a la escena y brindaron atención médica. La condición de Ortega Díaz fue descrita como estable.

Las autoridades confirmaron que no hubo otras personas heridas ni afectadas como resultado del incidente.