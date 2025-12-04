La Policía de Puerto Rico desactivó esta mañana la Alerta Silver ya que Santa Crespo Candelaria, una mujer de 91 años quien desapareció de su residencia en Rincón fue localizada en un hospital.

Se encuentra en buen estado de salud.

Según el informe policíaco, el superintendente Joseph González Falcón activó la alerta con el fin de sumar a la ciudadanía a la búsqueda y a poco tiempo de emitirse obtuvo resultados positivos.

La Alerta Silver, establecida bajo la Ley 132-2009, se utiliza para la localización de adultos mayores con Alzheimer u otras condiciones de demencia.