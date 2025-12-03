Con el fin de reducir la incidencia de asesinatos en la isla, que se incrementó para los meses de septiembre y octubre, los negociados de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales e Inteligencia Criminal, ejecutaron la operación “Impacto al Tirador” dirigida a los vendedores de los puntos de venta de sustancias controladas.

Hasta el mediodía de este miércoles se habían detenido a 107 personas, de un total de 129 contra quienes fueron expedidas órdenes de arrestos. El operativo impactó, prácticamente, toda la Isla, con 75 de los 78 municipios, para dar con 118 hombres, 8 mujeres y tres adolescentes de entre las edades de 16 a 17 años. Estos últimos, presuntamente, se dedicaban a las ventas al detal de sustancias controladas.

Se intervino en 132 puntos de drogas, de los que 106 eran puestos de venta fijos que operaban a la luz pública como cualquier negocio ambulante y 26, mediante la modalidad de “delivery”.

Las transacciones, que se efectuaron con agentes encubiertos, se configuraban cuando a través de las redes sociales el comprador hacía la solicitud y se le enviaba la localización para que pasara a recogerlas.

Se calcula que en la isla pueden operar alrededor de 500 puntos de drogas.

El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, durante una conferencia de prensa junto a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, se reafirmó en que la violencia en su gran mayoría proviene del narcotráfico y comienza en el punto de drogas.

“Los puntos de drogas continúan siendo la raíz de la violencia que afecta a nuestra isla y, mientras existan, siguen generando crimen, armas y tragedia. Por eso, como Policía de Puerto Rico vamos a seguir atacando estos elementos criminales en todos los niveles sin descanso y sin concesiones... En Puerto Rico no hay espacio para la impunidad”, advirtió González Falcón.

Agregó que 72 de los arrestados tienen antecedentes penales por violencia doméstica, Ley de Armas, posesión y venta de sustancias controladas, escalamiento, daños, apropiación ilegal, agresión agravada, asesinato, maltrato a persona de edad avanzada, fraude, destrucción de pruebas y violación a probatoria.

Entre los arrestados se destacaron dos exponentes urbanos de redes sociales identificados como Carlos Alberto Quiñonez Santiago, alias “Diamante” y Labrue Stanley Saxton III apodado “Zafrito”, imputados por venta de armas ilegales y drogas.

También figura el criador de guacamayos en Orocovis conocido en redes sociales, Antonio Barreto Cruz, quien se alega que realizó una transacción de sustancias controladas y el comerciante Osvaldo “Negro” Nieves Casado, dueño de un bar en Canóvanas.

Mientras que, Jesús Román Marrero, apodado “Enrique”, quien está encarcelado pendiente de juicio por el asesinato de Wilfredo Rivera Lugo, ocurrido el 5 de abril de 2024 en el residencial José De Diego en Aguadilla, fue excarcelado para enfrentar los nuevos cargos que ocurrieron en una fecha anterior a su arresto.

También fueron detenidos Carlos Aneudi Aguilar Arroyo, quien se alega que realizó ventas de sustancias controladas en presencia de un menor de dos o tres años y Carlos Joel González Trabal, alias Bebo, “runner” de la organización criminal que opera en el residencial Sábalo Gardens, en Mayagüez, donde se alega que realizó una transacción con un arma ilegal.

Ninguna de las transacciones ocurrió cerca de escuelas ni encontraron a policías corruptos vinculados con estas organizaciones criminales.

El licenciado Héctor Siaca, director de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, aclaró que no debe minimizarse la efectividad este tipo de operativo contra los vendedores de puntos de drogas ya que su rol es fundamental para el negocio del narcotráfico.

“Eliminarle a estas personas del ‘roster’ (nómina), como ellos le llaman, de transacciones y de venta, es un impacto grande. Así que no podemos minimizar el rol de decir, simplemente, tirador, porque ese tirador tiene una participación central y es la espina dorsal de la transacción criminal que claramente se dedica al narcotráfico”, declaró Siaca.

El Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, diligenció sobre 100 órdenes de arrestos en casi toda la isla. ( Suministrada por la Policía )

A juicio del director del negociado, el coronel Jorge L. Luyando, la incautación de 24 armas ilegales, incluyendo rifles, “hacen una diferencia en lo que tiene que ver con la violencia extrema y no tenemos duda que la intervención en el punto de drogas de diferentes maneras tiene efecto en evitar asesinatos y agresiones”.

El total de fianzas asciende a los $35 millones 665 mil en 220 denuncias por violación a la Ley de Sustancias Controladas, Ley de Armas, una por maltrato de menores y siete faltas a menores de edad. Los gastos operacionales ascendieron a $91,246.24.

“Hoy quienes han puesto en riesgo la seguridad de nuestras comunidades tienen que responder a la justicia. Los resultados del operativo ‘Impacto al Tirador’ reflejan el trabajo coordinado entre la Policía de Puerto Rico y el Ministerio Público. La intervención a 132 puntos de drogas a través de la isla representa un avance significativo al crimen organizado y envía un mensaje contundente: el orden y la seguridad pública no se negocian”, afirmó, por su parte, Gómez Torres.

Se ocupó también 336 decks de heroína, 23 bolsitas adicionales, más de mil cápsulas de crack y dos kilos de fentanilo por agentes de la División de Drogas Metropolitana.