Tres policías fueron acusados por un gran jurado federal por violar derechos civiles, conspirar para falsificar registros, falsificar registros y hacer declaraciones falsas a agentes federales.

La Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico identificó a los acusados como Luis A. Nieves Colón, Ángel R. Giusti Rosa y Alberto Betancourt Aponte.

El gran jurado federal presentó la acusación formal de siete cargos contra los tres oficiales, uno por violación a los derechos civiles, cinco por falsificar registros y uno por hacer declaraciones falsas a los agentes federales.

“La gran mayoría de los agentes de la Policía sirven a nuestras comunidades con honor. Pero, cuando abusan de su autoridad, privan a las víctimas de sus derechos civiles y socavan la confianza pública en nuestro sistema de justicia penal”, puntualizó en declaraciones escritas el Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó?

De acuerdo con los documentos judiciales los hechos ocurrieron durante un arresto en el residencial Sabana Abajo en Carolina, el 7 de marzo de 2023.

Durante la detención, Nieves Colón presuntamente “utilizó fuerza irrazonable resultando en lesiones corporales durante un arresto, en violación de la ley federal de derechos civiles” contra un hombre, únicamente identificado como J.C.F.G.

A consecuencia, los tres policías supuestamente falsificaron y conspiraron para falsificar los Informes de Uso de Fuerza de la Policía de Puerto Rico y otros documentos, aparentemente “para obstruir e impedir” la investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) con relación al incidente.

“La acusación formal alega que los acusados ​​omitieron a sabiendas que un agente de Policía había golpeado a J.C.F.G. y crearon relatos falsos sobre los hechos del arresto”, dijo la Fiscalía Federal.

Precisamente, se indicó que Betancourt Aponte ofreció una declaración materialmente falsa al FBI en una entrevista que se llevó a cabo el pasado 14 de noviembre, pues dijo no tener conocimiento de que Nieves Colón golpeó a J.C.F.G.

“Nos comprometemos a perseguir a quienes socavan la integridad de las fuerzas del orden”, aseguró Joe Rodríguez, agente especial interino a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.

“Estos arrestos son un ejemplo de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes la hacen cumplir pueden falsificar registros ni evadir la justicia. El FBI, junto con la Fiscalía de los Estados Unidos, se mantendrá vigilante para combatir la corrupción y garantizar la justicia para los ciudadanos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses”, reiteró.

PUBLICIDAD

Rodríguez instó al público a “dejar una pista” de tener información sobre la comisión de algún delito federal a través de tips.fbi.gov o al 1-800-CALL-FBI. La información se manejará confidencialmente, se aseguró.

También, el FBI exhortó a aquellos con información específica al arresto del 7 de marzo de 2023 en el residencial público Sabana Abajo a que se comunique con la Oficina de Campo del FBI en San Juan al (787) 987-6500 o envíe una pista en línea.

A lo que se enfrentan

De ser hallados culpables, los acusados ​​se enfrentarían a hasta 10 años de prisión por violación de derechos.

Mientras, enfrentarían hasta cinco años en la cárcel por conspiración; hasta 20 por cada cargo de falsificación de registros; y hasta 5 por emitir declaraciones falsas.

Un juez de un tribunal federal de distrito determinaría la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Suspensión sumaria

El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, por escrito, expresó que bajo su administración no hay tolerancia para este tipo de actos de corrupción y anunció la suspensión sumaria de los acusados.

“Reiteramos nuestra postura firme: no vamos a tolerar actos de corrupción ni violaciones a los derechos civiles por parte de nuestros agentes. Estos individuos acusados no representan a la Policía de Puerto Rico”, al tiempo que subrayó que la inmensa mayoría de los uniformados son servidores públicos comprometido con la ley y el orden.

Betancourt Aponte, ostentaba el título de teniente II y era el director de la División de Propiedad del CIC de Bayamón y el agente Luis A. Nieves Colón, estaba adscrito a la División de Inteligencia del área de Carolina.

El funcionario aclaró que Giusti Rosa, ya había sido suspendido sumariamente desde diciembre de 2024 por una querella de agresión grave. Para la fecha de los hechos trabajaba para la División de Inteligencia de Carolina.

La investigación se llevó a cabo en total coordinación con la Policía de Puerto Rico, afirmó.