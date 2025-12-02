La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez buscan dar con el paradero de Melvin Joel Troche Vivas de 25 años, quien fue vista por última vez el 26 de noviembre.

La oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, informó que ella salió de la residencia de un familiar, ubicada en el kilómetro 5.8 de la carretera PR-311 del callejón Los Matos en Cabo Rojo, en un automóvil Toyota Corolla del 2000, color azul, de cuatro puertas y con la tablilla DUG-627.

La joven, identificada como transgénero, fue reportada a la Policía como desaparecida por sus familiares el 1 de diciembre.

Esta fue descrita como de tez blanca, 5′9″ de estatura, 160 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Como señas particulares tiene tatuajes en mano y hombro izquierdo, los cuales no fueron descritos.

Al momento de su desaparición vestía una blusa tipo polo con pantalón largo, ambos color crema y sandalias.

Si usted la ha visto o conoce su paradero comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o llame a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2464 o 2463.

También puede llamar a los agentes del CIC de Mayagüez al teléfono (787) 832-9696 extensión 1553 o escribir un mensaje a través de la cuenta oficial de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov.