El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, diseminó las imágenes del hombre sospechoso de cometer robo en una gasolinera el 22 de octubre, localizada en el sector Canta Gallo del barrio Santa Rosa I, en Guaynabo.

El asaltante fue al área del cajero para de pedir una cajetilla de cigarrillos, desenfundó un arma de fuego color negra y de forma amenazante le apuntó al perjudicado indicándole que abriera la caja registradora.

Este se llevó el dinero que logró alcanzar desde el mostrador.

El asaltante fue descrito como de tez trigueña, con barba y tiene tatuajes en todo el brazo izquierdo y en el brazo derecho, los cuales no fueron descritos.

Si posee información que conduzca a su identificación y arresto llame al CIC de Bayamón al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1610, 1571 y 1450. También puede comunicarse a través de la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.