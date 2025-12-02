El alcalde de Corozal, Luis “Luiggi” García, acudió a las redes para emitir la “alerta del patito desaparecido”, pues alguien hurtó un pequeño inflable de la fuente de la plaza pública el pasado domingo.

“Si aparece, prometo no hacer preguntas… solo devolverlo a su hábitat natural”, pidió el funcionario en las redes sociales.

Un vídeo de una cámara de seguridad, grabación compartida por el funcionario, muestra a un hombre tomando el juguete y huyendo del área.

“El pasado domingo, mientras estábamos bendiciendo a nuestro pueblo, alguien decidió convertir la fuente en su piscina privada y hasta se llevó el patito que estaba flotando. ¡Ni en las películas!”, reaccionó García al señalar que “definitivamente vivimos tiempos curiosos”.

García alegó saber quién se llevó el patito, por lo que prometió que se verán pronto “para hablar como gente seria”.

“Si la persona quería el patito, ¡me lo decía y yo se lo compraba!”, agregó al instar a los corozaleños a disfrutar, pero con deferencia.