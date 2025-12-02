Cargos por los delitos de escalamiento y apropiación ilegal, fueron radicados ayer por el fiscal Luis Ramos Vélez, a José Hernández Thurbush de 37 años, conocido como “Choky”.

Se alega que en la madrugada del 30 de noviembre, llegó hasta el sector Bajura del barrio Membrillo en Camuy, y se apropió ilegalmente de dos inflables de Navidad del patio de una residencia.

José M. Hernández Thurbush, enfrenta cargos por escalamiento y apropiación ilegal de inflables navideños. ( Suministrada por la Policía )

Una vez identificado, ya que reside en esa comunidad, el agente Jorge Vélez Vargas consultó el caso.

La jueza Alba I. Calderón Cestero del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto contra Hernández Thurbush, y le señaló una fianza de $10,000, la cual no prestó, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue señalada para el 10 de diciembre.