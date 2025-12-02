La fiscal Jeanevys Avilés Ramírez radicó un cargo por facilitar armas a terceros (artículo 6.11) de la Ley 168 Ley de Armas de Puerto Rico, contra James Dale, de 55 años y vecino de Rincón.

La investigación del agente Harry Muñiz Cordero, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, reveló que en la noche del 23 de octubre, el imputado le entregó a Dominic W. Tracy de 48 años y residente en Australia, un revólver Magnum, calibre .357, con la intención expresa de que se privara de la vida.

Como resultado de esta acción esa noche Tracy se suicidó en una residencia ubicada en la carretera PR-412 del barrio Pueblo, en Rincón.

El juez Johnny Reyes del Tribunal de Aguadilla, luego de escuchar y evaluar la prueba, determinó causa probable para arresto y le impuso una fianza de $5,000, la cual prestó.

Dale quedó bajo arresto domiciliario con un grillete electrónico.

La vista preliminar fue señalada para el día 15 de diciembre.