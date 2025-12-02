Cargos por violación a la Ley de Armas, posesión de sustancias controladas, obstrucción a la justicia y por infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito, fueron radicados anoche por la fiscal Yanitza Negrón a Juan José Pellot Rodríguez, de 24 años, tras una intervención policíaca por violación de tránsito en la carretera PR-2 en Mayagüez.

Los hechos ocurrieron el domingo, 30 de noviembre a las 11:13 p.m., informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Pellot Rodríguez fue acusado por maltrato a una persona de edad avanzada, caso que consternó a la ciudadanía, ocurrido el 15 de diciembre de 2024 frente a un negocio en la calle Luis Muñoz Rivera en Mayagüez, donde agredió con puños y a patadas a un hombre de 77 años, quien había presenciado un incidente de violencia doméstica con su pareja. No se informó la disposición del caso en el tribunal.

Ficha policíaca de Juan José Pellot Rodríguez cuando fue imputado de agredir a un septuagenario en Mayagüez. ( Suministrada )

La intervención que culminó en la radicación de nuevos cargos surgió como parte de un plan preventivo en lugares de alta incidencia criminal, bajo la dirección del teniente Luis M. Hernández Bergoderi.

Esa noche detuvieron al conductor de un automóvil marca Mitsubishi Lancer color gris y percibieron un fuerte olor a marihuana, a su vez, divisaron una cartera abierta con un cargador de arma de fuego. Al momento de arresto, Pellot Rodríguez se va a la huida chocando con un poste del tendido eléctrico y logrando escapar del lugar en ese momento.

En el carro se ocupó una pistola MGB con agarradera, un cargador Glock con 25 municiones calibre 9 milímetros, dos cargadores del mismo calibre con 30 balas, dos cigarrillos de marihuana, 26 bolsitas transparentes con piedra de “crack”, una bolsita con cocaína y un sobre blanco con $2,400 en efectivo.

El juez Luis Padilla Galiano determinó causa para arresto, fijándole una fianza de $20,000.

El imputado quedó en libertad al prestar la fianza y bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete.