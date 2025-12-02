Un hombre que se alega que ocasionó un accidente de tránsito en Hatillo el sábado pasado y huyó de la escena, fue localizado esta mañana, en el sector Finquita del barrio Bayaney, en ese municipio, informó la oficina de prensa de la Policía.

A eso de las 6:10 a.m. de hoy, martes, un ciudadano llamó a las autoridades para reportar que Héctor Josué Montijo González de 43 años, quien ayer había sido reportado desaparecido por un familiar, llegó hasta su residencia pidiéndo ayuda. Estaba en ropa interior y con traumas en diferentes partes del cuerpo.

Héctor Montijo González, quien se encontraba desaparecido desde que huyó de la escena de un accidente de tránsito en Hatillo, fue localizado en ese municipio. ( Suministrada por la Policía )

Los paramédicos transportaron al lesionado al hospital Metro Pavía en Arecibo. De Inmediato, no se informó su condición.

El agente Manuel Piña adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo tiene a cargo la pesquisa.

Los hechos ocurrieron el sábado pasado a las 8:59 a.m., en la intersección de las carreteras PR-129 con la PR-134, del barrio Bayaney, en Hatillo donde tres vehículos chocaron en el lugar y como resultado del impacto el vehiculo de Montijo González, quien presuntamente ocasionó el accidente, se volcó y este huyó de la escena.

No se reportaron personas con heridas de gravedad.