La violencia intrafamiliar no da tregua.

Un hombre de 84 años asesinó a su hijo de 57 y luego se privó de la vida en una residencia de la calle 19 de la urbanización Pradera, en Cataño.

Una llamada que se recibió a las 11:52 a.m. de este miércoles al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un intento de suicidio.

Las autoridades indicaron que fue un hijo del octogenario quien encontró los cadáveres con heridas de bala.

La División de Homicidios del CIC de Bayamón junto al fiscal de turno investigan.

Si usted se encuentra con alguien en crisis, ya sea familiar, conocido o desconocido, no deje sola a la persona, no ignore la situación; tome sus planteamientos en serio y llame a la Línea PAS.

La línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece una sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo emocional, responde a personas de comportamiento suicida, seguidos de otros problemas de salud mental como la depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Para acceso rápido, llame al teléfono 9-8-8 o al 1-800-981-0023. La comunidad sorda, tiene accesible el servicio de vídeo llamada marcando el (787) 615-4112. Además, quienes lo prefieran, también hay un chat en líneapas.assmca.pr.gov.