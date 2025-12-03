Varias agencias gubernamentales sostendrán una reunión en búsqueda de alternativas para evitar el hurto de catalíticos, anundió el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés.

Mediante esto, se pretende evitar la tendencia desde 2022, año en la que se reportaron 2,200 querellas de estos robos.

“Tal como sucedió en el 2022, cuando empezó el auge del robo de estos convertidores de catalíticos, en estos momentos el mismo está siendo impulsado por su composición, particularmente el hecho de que contienen una serie de metales preciosos como el paladio, rodio y platino; componentes que se venden en mercados ilegales. No queremos que esto se convierta en lo que sucedió en el 2022, cuando, según cifras oficiales de la Policía de Puerto Rico, hubo unas 2,200 querellas sobre el hurto de estos sistemas”, explicó el también representante por el Distrito #4 de San Juan.

El domingo, las autoridades registraron tres querellas asociadas con el hurto de catalíticos.

Los robos ocurrieron en la Cooperativa de Vivienda Jardines de Trujillo Alto. Los tres robos fueron de guaguas modelo Outlanders de Mitsubishi, entre los años 2006 al 2022.

“El norte de esta reunión cumbre es delinear una estrategia para, precisamente, evitar que se repita lo del 2022 y 2023, cuando lo que hubo fue una ola de estos robos que tanto impactó a la gente, pues la falta de inventarios de estos sistemas hizo que las víctimas tuvieran que espera, en promedio, casi 45 días para volver a utilizar su vehículo de motor con un catalítico. Eso es lo que queremos evitar”, repitió el legislador.

En el cónclave, estará la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Negociado de Transporte y Otros Servicios y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

“La Policía tiene un rol protagónico en esta lucha, igual de DRNA pues supervisa los centros de acopio de metales, donde usualmente terminan estas piezas robadas. DACO, por otra parte, tiene la injerencia en la supervisión de los centros de piezas, otro lugar que podría ser usado por estos elementos criminales para intentar vender estos catalíticos. Tenemos que cubrir todas las bases y lo vamos hacer en esta cumbre”, dijo.