Una conductora fue víctima de un robo en la modalidad de “carjacking”, reportado a eso de las 7:49 p.m. de ayer, martes, en el estacionamiento de un salón de belleza, en Guayama.

Según manifestó la querellante, a esa hora se encontraba dentro de su automóvil Hyundai Venue, color negro, del año 2025 y con la tablilla KOY-771, cuando se le acercó el asaltante que mediante amenaza la despojó de su carro.

El asaltante huyó del lugar sin causarle daño físico a la perjudicada. Posteriormente la Policía Municipal de Guayama recuperó el vehículo y arrestó al sospechoso, a quien no identificaron.

La pesquisa está a cargo de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama.