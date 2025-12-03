Se meten a apartamento y roban 100 yardas de tela de seda
El escalamiento se reportó en Vega Alta.
Un inusual robo se registró anoche en un apartamento de la urbanización Treasure Point en Vega Alta, según informó la Policía de Puerto Rico.
La querellante indicó que alguien logró entrar a su hogar y se apropió de 100 yardas de tela de seda, valoradas en $7,000, además de una laptop.
El escalamiento se reportó a eso de las 11:30 p.m.
El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.
