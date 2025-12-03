Un inusual robo se registró anoche en un apartamento de la urbanización Treasure Point en Vega Alta, según informó la Policía de Puerto Rico.

La querellante indicó que alguien logró entrar a su hogar y se apropió de 100 yardas de tela de seda, valoradas en $7,000, además de una laptop.

El escalamiento se reportó a eso de las 11:30 p.m.

El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.