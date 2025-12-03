El Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales madrugó hoy con el operativo “Impacto al Tirador” para diligenciar 129 órdenes de arrestos en 75 municipios, de las cuales ya tienen en custodia a 95 personas.

Se está interviniendo en 132 puntos de drogas, de los cuales 106 son puestos de venta fijos y 26 mediante la modalidad de “delivery”, y se han confiscado 19 vehículos de motor, tras efectuar transacciones con agentes encubiertos, durante el operativo que está encabezado por el director del negociado, el coronel Jorge L. Luyando.

Entre los arrestados resaltan dos cantantes de reguetón, uno de ellos, que es de Caguas, conocido como Diamante, el otro como Zafrito y un criador de guacamayos conocido en redes sociales.

Otros de los sospechosos vendían sustancias controladas cerca de escuelas.

Jesus Román Marrero, apodado Enrique, quien está encarcelado pendiente de juicio por el asesinato de Wilfredo Rivera Lugo, ocurrido el 5 de abril de 2024 en el residencial público José De Diego en Aguadilla, será excarcelado para radicarle nuevos cargos criminales.