Una pareja de 83 y 63 años fue agredida anoche durante un intento de robo en su residencia en la urbanización Alturas del Mar, sector Jobos, en el municipio de Isabela, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe policiaco, el hombre de 83 años relató que se encontraba sentado en el balcón junto a su esposa cuando dos individuos vestidos de negro y encapuchados lograron acceder a la vivienda y de inmediato les anunciaron el asalto.

Uno de los asaltantes sujetó a la mujer por la boca mediante intimidación y violencia, mientras el otro inició un forcejeo con el querellante. Al no poder someter por completo al hombre, ambos individuos abandonaron el lugar en rumbo desconocido.

El querellante sufrió laceraciones en ambos brazos y fue atendido en la escena por paramédicos.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Manuel Soto, del Distrito de Isabela, y el caso fue referido al agente Javier Sánchez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, quien continuará con las averiguaciones.